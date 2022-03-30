Нидерланды. Новость
Колишній нідерландський футболіст зробив свій внесок у боротьбу українського народу із російськими окупантами.
Веслі Снайдер, Getty images
30 марта 2022, 23:59
Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві, а футбольний світ продовжує не лише допомагати нашій країні добрим словом, а й справою.
Не залишився осторонь і колишній півзахисник збірної Нідерландів, мадридського Реала, міланського Інтера та екс-претендент на Золотий м'яч Веслі Снайдер. Так, 27 березня 2022 року Снайдер організував благодійний матч в Утрехті, усі зароблені кошти з якого пішли на допомогу українським біженцям.
Цю інформацію підтвердила мер Утрехта Шарон Дейксма, а одним із учасників організованого поєдинку став колишній гравець збірної України Євген Левченко, який проживає у Нідерландах.
"Веслі Снайдер організував благодійну гру, кошти з якої підуть на допомогу українським біженцям. Звісно, Євген Левченко також був частиною заходу. Яка чудова ініціатива!" — написала Дейксма в своєму Twitter.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
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