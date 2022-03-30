Нидерланды. Новость

Колишній нідерландський футболіст зробив свій внесок у боротьбу українського народу із російськими окупантами.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві, а футбольний світ продовжує не лише допомагати нашій країні добрим словом, а й справою.

Не залишився осторонь і колишній півзахисник збірної Нідерландів, мадридського Реала, міланського Інтера та екс-претендент на Золотий м'яч Веслі Снайдер. Так, 27 березня 2022 року Снайдер організував благодійний матч в Утрехті, усі зароблені кошти з якого пішли на допомогу українським біженцям.

Цю інформацію підтвердила мер Утрехта Шарон Дейксма, а одним із учасників організованого поєдинку став колишній гравець збірної України Євген Левченко, який проживає у Нідерландах.

"Веслі Снайдер організував благодійну гру, кошти з якої підуть на допомогу українським біженцям. Звісно, ​​Євген Левченко також був частиною заходу. Яка чудова ініціатива!" — написала Дейксма в своєму Twitter.

Vandaag organiseert @sneijder101010 een #benefietwedstrijd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. @elevchenko is natuurlijk ook van de partij! Wat een goed initiatief!! pic.twitter.com/jh3kUeUMrb — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) March 27, 2022

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.