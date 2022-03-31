Нидерланды. Новость

АДО Ден Гаг орендував бразильського вінгера Феліпе Піреса.

Черговий легіонер із української Прем'єр-ліги знайшов собі тимчасовий клуб до кінця цього сезону.

Так, атакуючий півзахисник Дніпра-1 Феліпе Пірес як мінімум до літа цього року виступатиме у другому за силою дивізіоні Нідерландів.

26-річний бразилець перейшов на правах оренди в Ден Гаг, який після 31-го туру займає сьомий рядок у турнірній таблиці та претендує на підвищення у класі.



Зазначимо, що Феліпе Пірес приєднався до Дніпра-1 лише 12 лютого цього року, тож на офіційному рівні він так і не встиг дебютувати за український клуб.