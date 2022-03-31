Нидерланды. Новость
АДО Ден Гаг орендував бразильського вінгера Феліпе Піреса.
Феліпе Пірес, instagram.com/adodenhaag
31 марта 2022, 21:26
Черговий легіонер із української Прем'єр-ліги знайшов собі тимчасовий клуб до кінця цього сезону.
Так, атакуючий півзахисник Дніпра-1 Феліпе Пірес як мінімум до літа цього року виступатиме у другому за силою дивізіоні Нідерландів.
26-річний бразилець перейшов на правах оренди в Ден Гаг, який після 31-го туру займає сьомий рядок у турнірній таблиці та претендує на підвищення у класі.
Зазначимо, що Феліпе Пірес приєднався до Дніпра-1 лише 12 лютого цього року, тож на офіційному рівні він так і не встиг дебютувати за український клуб.