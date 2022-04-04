Нидерланды. Новость

Важка хвороба супроводжує діяльність тренера вже не перший рік.

Напередодні вночі головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал мав можливість під час етеру на місцевому телебаченні представити документальний фільм про власне життя та спортивну кар’єру.

Одним із найбільш несподіваних моментів кінострічки виявилося зізнання 70-річного фахівця в тому, що його вже не перший рік допікає захворювання на рак простати, про яке ніхто з його підопічних навіть і не здогадувався.

"У мене агресивна форма раку передміхурової залози. Це частина мого життя. Документальний фільм не тільки про тренера, а й про людину, яка стоїть за цим тренером. Я хотів, аби він був створений. У мене був вибір: чи хочу я показати саме цей момент на загал, чи ні?

Я не хотів розповідати про це своїм гравцям, тому що це могло вплинути на їхню гру.

У кожному з трьох періодів моєї тренерської кар’єри, коли я очолював національну збірну, мені доводилося тікати з тренувальної бази вночі, щоб лягати в лікарню, аби тільки футболісти не дізналися про це.

Хоча я вважав, що я здоровий, але... це не так. Як людина, я, ймовірно, став багатшим завдяки всьому цьому досвіду

Я думаю, що це частина життя. Я пережив багато хвороб, смертей у моїй родині, смерть дружини. Це частина життя.

Люди бачать рум'янець на моїх щоках і, напевно, думають: який здоровий хлопець. Це, звичайно, не так. Ви не говорите людям, із якими працюєте, тому що це, ймовірно, може вплинути на їхній вибір, їхню енергію чи що завгодно Я думав, що вони не повинні знати про це

Дивіться, ви не помрете від раку передміхурової залози, принаймні на 90%. Зазвичай ви помираєте від основних захворювань. Але це агресивна форма. Я був опромінений 25 разів. Це суттєво вплинуло на моє життя.

У мене є неймовірний запас дисципліни та сили волі, аби продовжувати працювати. Я можу це зробити, тому що мені подобається працювати з таким підбором виконавців. Ця команда, яку мені довірили є подарунком на пізньому етапі мого життя", — заявив нідерландський керманич.

Нагадаємо, що дружина ван Гаала, Фернанда Оббес, померла після того, як їй поставили діагноз рак печінки та підшлункової залози, за рік до того, як її чоловік здобув перемогу в розіграші Ліги чемпіонів УЄФА-1994/95 із амстердамським Аяксом.

Зауважимо також, що, згідно з результатами нещодавнього жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2022, збірна Нідерландів зіграє в квартеті A проти господарів турніру, катарців, а також проти Сенегалу та Еквадору.