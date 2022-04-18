Нидерланды. Новость

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Нідерландів.

У вирішальному протистоянні розіграшу Кубку Нідерландів-2021/22 зійшлися дві найкращі команди країни станом на сьогодення. Не зважаючи на перемогу в першому таймі, футболісти амстердамського Аяксу втратили перевагу одразу поперерві, пропустивши у власні ворота двічі, що в підсумку коштувало їм одного з трофеїв поточного сезону.

Огляд матчу:

ПСВ — Аякс 2:1

Голи: Гутьєррес, 48, Гакпо, 50 — Гравенберх, 23

ПСВ: Мвого — Мауро, Тезе, Рамальо, Макс — Гутьєррес, Сангаре — Верман (Брума, 69), Гьотце, Гакпо (Доан, 69) — Захаві (Вертессен, 81, ван Гінкель, 90+2).

Аякс: Стекеленбург — Мазрауї (Алле, 72), Тімбер, Мартінес, Блінд — Классен (Кудус, 86), Альварес (Схюрс, 72), Гравенберх — Бергейс (Іхаттарен, 86), Броббі, Тадіч.

Попередження: Макс, Тезе, Гьотце — Мартінес, Гравенберх.

Джерело: MEGOGO