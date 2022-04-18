Нидерланды. Новость
До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Нідерландів.
ПСВ — Аякс, twitter.com/PSV
18 апреля 2022, 09:15
У вирішальному протистоянні розіграшу Кубку Нідерландів-2021/22 зійшлися дві найкращі команди країни станом на сьогодення. Не зважаючи на перемогу в першому таймі, футболісти амстердамського Аяксу втратили перевагу одразу поперерві, пропустивши у власні ворота двічі, що в підсумку коштувало їм одного з трофеїв поточного сезону.
Огляд матчу:
ПСВ — Аякс 2:1
Голи: Гутьєррес, 48, Гакпо, 50 — Гравенберх, 23
ПСВ: Мвого — Мауро, Тезе, Рамальо, Макс — Гутьєррес, Сангаре — Верман (Брума, 69), Гьотце, Гакпо (Доан, 69) — Захаві (Вертессен, 81, ван Гінкель, 90+2).
Аякс: Стекеленбург — Мазрауї (Алле, 72), Тімбер, Мартінес, Блінд — Классен (Кудус, 86), Альварес (Схюрс, 72), Гравенберх — Бергейс (Іхаттарен, 86), Броббі, Тадіч.
Попередження: Макс, Тезе, Гьотце — Мартінес, Гравенберх.
Джерело: MEGOGO