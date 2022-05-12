Нидерланды. Новость

Клуб обрав наступника Тен Хага.

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг після успішного сезону у Нідерландах очолить влітку Манчестер Юнайтед.

Аякс, у свою чергу, вже вибрав нового тренера. Їм має стати головний тренер Брюгге Альфред Шредер.

Як повідомляє De Telegraaf, 49-річний нідерландець підпише з чинним чемпіоном країни дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

Повідомляється, що перемовини з коучем ще тривають, але вони на завершальній стадії. Про призначення офіційно оголосять згодом.

Альфред Шредер — колишній помічник Рональда Кумана у Барселоні. Він з 2018 по 2019 рік працював у Аяксі помічником того ж тен Хага.