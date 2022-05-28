Нидерланды. Новость

Вінгер Тоттенгема може повернутися до Ередівізі.

Атакуючий півзахисник лондонського Тоттенгема Стівен Бергвейн може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Даніеле Лонго, 24-річний нідерландець входить до сфери інтересів амстердамського Аяксу.

Більш того, за інформацією джерела, Бергвейн, який до переходу в Тоттенгем виступав за ПСВ, є головною літньою трансферною метою чинного чемпіона Нідерландів.

У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.