Нидерланды. Новость

У матчі-відповіді гості виявилися сильнішими за Дена Гаага.

У чемпіонаті Нідерландів проводився фінал плей-офф за вихід в Ередівізі.

Перший матч між Ексельсіором та Дег Гаагом завершився нічиєю – 1:1.

У грі у відповідь команди порадували забитими голами, сумарно, забивши вісім на двох.

Не зумівши виявити переможця в овертаймах, справа дійшла до серії післяматчевих пенальті, де сильнішим виявився Ексельсіор (8:7).

Ден Гааг — Ексельсіор 4:4 (7:8 за пенальті)

Голи: Верхейдт, 34, Пірес, 40, Стейн, 47, Асанте, 69 — Азаркан, 78, Німейєр, 83, Даллінга, 90+3, Чакон, 90+2.