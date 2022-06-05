Нидерланды. Новость

Аргентинський виконавець у цьому сезоні відзначився вдалою грою за нідерландський клуб.

Ще три роки тому аргентинський центральний захисник Маркос Сенесі тільки-но переїхав до Європи з Сан Лоренсо заради виступів у складі нідерландського Феєнорда, а вже за підсумками цього сезону разом із командою дістався першого в історії фіналу Ліги конференцій УЄФА, де програв італійський Ромі (0:1).

Не дивлячись на цей невдалий результат, 25-річний футболіст потрапив у коло інтересів саме "вовків", із якими, за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, за право підписати з ним угоду будуть змагатися міланський Інтер та іспанська Севілья.

Очікувана вартість футболіста за даними порталу Transfermarkt складає 12 млн євро, за умови року до кінця чинного контракту.

У цьому сезоні Сенесі відіграв у 49 матчах, по три рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.