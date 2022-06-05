Нидерланды. Новость
Аргентинський виконавець у цьому сезоні відзначився вдалою грою за нідерландський клуб.
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05 червня 2022, 08:50
Ще три роки тому аргентинський центральний захисник Маркос Сенесі тільки-но переїхав до Європи з Сан Лоренсо заради виступів у складі нідерландського Феєнорда, а вже за підсумками цього сезону разом із командою дістався першого в історії фіналу Ліги конференцій УЄФА, де програв італійський Ромі (0:1).
Не дивлячись на цей невдалий результат, 25-річний футболіст потрапив у коло інтересів саме "вовків", із якими, за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, за право підписати з ним угоду будуть змагатися міланський Інтер та іспанська Севілья.
Очікувана вартість футболіста за даними порталу Transfermarkt складає 12 млн євро, за умови року до кінця чинного контракту.
У цьому сезоні Сенесі відіграв у 49 матчах, по три рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.