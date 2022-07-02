Нидерланды. Новость

На аргентинського захисника претендують кілька клубів.

Ніколас Тальяфіко привернув увагу кількох клубів, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, на захисника претендують Ліон, Брайтон та ще один клуб із чемпіонату Іспанії.

Рішення буде ухвалено найближчим часом, але очікується, що Тальяфіко покине Аякс.

Минулого сезону аргентинець провів 29 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи та 3 результативні передачі.