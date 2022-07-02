Нидерланды. Новость
На аргентинського захисника претендують кілька клубів.
НІКОЛАС ТАЛЬЯФІКО, GETTY IMAGES
02 липня 2022, 17:32
Ніколас Тальяфіко привернув увагу кількох клубів, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, на захисника претендують Ліон, Брайтон та ще один клуб із чемпіонату Іспанії.
Рішення буде ухвалено найближчим часом, але очікується, що Тальяфіко покине Аякс.
Минулого сезону аргентинець провів 29 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи та 3 результативні передачі.