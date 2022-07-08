Нидерланды. Новость

Футболіст повернувся у Нідерланди.

Амстердамський Аякс оголосив про трансфер атакувального півзахисника Тоттенгему Стівена Бергвейна.

It’s time, kid. ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2022

Футболіст підписав контракт до літа 2027 року. "Аяксіди" заплатили за хавбека 31,25 млн євро.

Відзначимо, що Бергвейн є вихованцем ПСВ, але певний час свого дитинства тренувався в академії Аякса.

У сезоні, що завершився, хавбек провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи та віддати 2 результативні передачі.