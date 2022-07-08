Нидерланды. Новость
Футболіст повернувся у Нідерланди.
стівен бергвейн, getty images
08 липня 2022, 11:26
Амстердамський Аякс оголосив про трансфер атакувального півзахисника Тоттенгему Стівена Бергвейна.
Футболіст підписав контракт до літа 2027 року. "Аяксіди" заплатили за хавбека 31,25 млн євро.
Відзначимо, що Бергвейн є вихованцем ПСВ, але певний час свого дитинства тренувався в академії Аякса.
У сезоні, що завершився, хавбек провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи та віддати 2 результативні передачі.