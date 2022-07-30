Нидерланды. Новость
Клуб з Ейдховена виграв утринадцяте Суперкубок.
Аякс - ПСВ, фото: ФК Аякс
30 липня 2022, 23:51
ПСВ виграв Суперкубок Нідерландів, обігравши Аякс із рахунком 5:3.
Руд ван Ністелрой, який очолює команду з Ейндховена, завоював перший трофей у своїй тренерській кар'єрі.
Зазначимо, що ПСВ виграв Суперкубок другий рік поспіль. Тепер на його рахунку 13 Суперкубків – найбільше у Нідерландах.
Аякс — ПСВ 3:5
Голи: Бергвейн, 15, Антоні, 54, Кудус, 72 — Тіл, 32, 45, 69, Гакпо, 65, Сімонс, 90+1.
Аякс: Гортер, Ренсх, Блінд, Тімбер (Классен, 73), Вейндал (Бассі, 62), Альварес, Тайлор (Схюрс, 85), Тадіч, Бергейс (Кудус, 63), Бергвейн, Антоні (Броббі, 73).
ПСВ: Бенітес, Хувер (Рамальо, 62), Обіспо, Тезе, Макс, Сангаре, Тіл (Гутьєррес, 73), Верман, де Йонг (Ледесма, 88), Гакпо (Сімонс, 73), Бакайоко (Сайбарі, 62).
Попередження: Бергейс (41), Бенітес (41), Альварес (45), Сангаре (71), Ренсх (90), Кудус (90), Тадіч (90).
Вилучення: Бассі (78).