Нидерланды. Новость

Футболіст продовжить свої виступи у Нідерландах.

Півзахисник київського Динамо Міккель Дуелунд продовжить виступати у оренді за нідерландський НЕК. Про це повідомляє прес-служба клубу з Ередівізі.

Клуб скористався новими правилами ФІФА та пролонгував оренду хавбека з Данії ще на один сезон.

Контракт Дуелунда із Динамо Київ дійсний до літа 2023 року, тому після його закінчення НЕК зможе підписати футболіста на повноцінній основі.

За НЕК Неймеген 25-річний хавбек минулого сезону провів 25 поєдинків, у яких забив три голи та віддав два асисти.

До Динамо Дуелунд переходив у 2018 році з Мідтьюлланна за 4 мільйони євро, підписавши 5-річний контракт. Він зіграв за киян лише 26 матчів, забивши три голи та віддавши один асист.