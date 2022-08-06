Нидерланды. Новость
Футболіст продовжить свої виступи у Нідерландах.
ФОТО НЕК
06 серпня 2022, 14:55
Півзахисник київського Динамо Міккель Дуелунд продовжить виступати у оренді за нідерландський НЕК. Про це повідомляє прес-служба клубу з Ередівізі.
Клуб скористався новими правилами ФІФА та пролонгував оренду хавбека з Данії ще на один сезон.
Контракт Дуелунда із Динамо Київ дійсний до літа 2023 року, тому після його закінчення НЕК зможе підписати футболіста на повноцінній основі.
За НЕК Неймеген 25-річний хавбек минулого сезону провів 25 поєдинків, у яких забив три голи та віддав два асисти.
До Динамо Дуелунд переходив у 2018 році з Мідтьюлланна за 4 мільйони євро, підписавши 5-річний контракт. Він зіграв за киян лише 26 матчів, забивши три голи та віддавши один асист.