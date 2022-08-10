Нидерланды. Новость

На щастя гравець Аяксу не сильно постраждав під час інциденту.

De Telegraaf повідомляє про те, що Душан Тадіч постраждав під час спроби пограбування його будинку у Амстердамі.

Ймовірно грабіжники полювали на дорогоцінний годиник футболіста.

Під час інциденту зав'язалася невелика бійка, в якій серб, на щастя, зазнав незначних пошкоджень, а також встиг відвісити ляпаса одному з нападників.

Тепер розслідуванням ситуації буде займатися поліція.

Нагадаємо, що нещодавно жертвою грабіжників також став екс-гравець київського Динамо Домагой Віда.