Нидерланды. Новость
На щастя гравець Аяксу не сильно постраждав під час інциденту.
Душан Тадіч
10 серпня 2022, 09:16
De Telegraaf повідомляє про те, що Душан Тадіч постраждав під час спроби пограбування його будинку у Амстердамі.
Ймовірно грабіжники полювали на дорогоцінний годиник футболіста.
Під час інциденту зав'язалася невелика бійка, в якій серб, на щастя, зазнав незначних пошкоджень, а також встиг відвісити ляпаса одному з нападників.
Тепер розслідуванням ситуації буде займатися поліція.
Нагадаємо, що нещодавно жертвою грабіжників також став екс-гравець київського Динамо Домагой Віда.