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В будинок хорвата у Загребі вдерлись зловмисники.

Колишній захисник київського Динамо Домагой Віда став жертвою пограбування, що проникли до його будинку в Хорватії. Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, зловмисники винесли з дому 33-річного хорвата близько 600 тисяч євро.

Також наголошується, що це були професіонали, оскільки вони змогли відключити сигналізацію та камери відеоспостереження, а після скоєння злочину втекли непоміченими.

Через цей інцидент Віда залишився у Хорватії і ще не встиг підписати дворічний контракт із грецьким АЕКом. Він дістанеться клубу безкоштовно, тому що у нього закінчився контракт із Бешикташем.

За Бешикташ Віда виступав із 2018 року, перейшовши з Динамо. За цей час Домагой провів 163 матчі, у яких забив 16 голів.