Нидерланды. Новость

Нова форма виконана у колабі із Daily Paper.

Аякс у соцмережах клубу презентував третій комплект форми на сезон-2022/23.

Нові футболки виконані у золотистому кольорі із димчасто-чорними водяними знаками, що символізують дев'ять вуличних футбольних майданчиків столиці Голландії.

The golden courts of Amsterdam. pic.twitter.com/2MoZv11eMn — AFC Ajax (@AFCAjax) August 24, 2022

Червоно-чорна вертикальна смуга та білий логотип клубу на майці відображають кольори прапору Амстердаму. Також під лого Аяксу буде виднітися підпис модного місцевого бренду Daily Paper, котрий зробив колаб із командою.

Нагадаємо, що на початку серпня учасник плей-оф минулої Ліги чемпіонів презентував стильний другий комплект форми.