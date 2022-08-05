Нидерланды. Новость

Амстердамці зіграють в ній у першому турі Ередівізі проти Фортуни Сіттард.

Аякс у власних соцмережах презентував новий виїзний комплект на цей сезон.

Our new 22-23 @adidasFootball away kit has landed 💙 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2022

Футболка виконана в темно-синьому забарвленні із золотими та червоними акцентами. Чемпіонські зірки біля логотипу команди також будуть червоного кольору.

Окрім того, на манжетах рукавів буде спеціальний геометричний узор. Усі написи на майці будуть із золотими деталями.

У новому комплекті колектив з Амстердаму дебютує цими вихідними у першому турі Ередівізі проти Фортуни з Сіттарда.

Нагадаємо, що Аякс також представив італійського нападника.