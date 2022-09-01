Нидерланды. Новость

Нідерландський клуб не хоче продавати свого провідного виконавця.

23-річний нідерландський нападник ПСВ Коді Гакпо для місцевої Ередивізі є аж ніяк не меншою зіркою, аніж бразилець Антоні, який за 100 млн євро долучився до складу англійського Манчестер Юнайтед напередодні.

Однак запити стосовного цього виконавця були дещо скромнішими за розміром суми відступних, а також за іменами клубів-претендентів.

Одразу дві пропозиції, від Лідса та Саутгемптона, останніми днями лежали на столі в "червоно-білих", проте, як повідомляє британська преса, під час останнього візиту представників "павичів" до Нідерландів стало зрозуміло, що Гакпо рідше шукає шляхи для підписання нового контракту зі своїм поточним клубом, аніж розглядає варіанти з-закордону.

Уже за дев’ять матчів нового сезону на рахунку Коді опинились сім голів та шість гольових передач.