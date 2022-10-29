Нидерланды. Новость
Нідерландець може змінити клуб.
Коді Гакпо, getty images
29 жовтня 2022, 13:08
Нападник ПСВ Коді Гакпо вдалими виступами привернув увагу ряду ведучих клубів Європи та може покинути свою поточну команду.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, за вінгером слідкують скаути чотирьох клубів — Манчестер Юнайтед, Баварії, Арсенала та Барселони.
Зазначимо, що у поточному сезоні Коді Гакпо зіграв 21 поєдинок на клубному рівні, у яких відзначився 13 голами та 14 результативними передачами.
Нагадаємо, що Коді Гакпо буде доступним для трансферу за 30 мільйонів євро у січні.