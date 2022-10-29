Нидерланды. Новость

Нідерландець може змінити клуб.

Нападник ПСВ Коді Гакпо вдалими виступами привернув увагу ряду ведучих клубів Європи та може покинути свою поточну команду.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, за вінгером слідкують скаути чотирьох клубів — Манчестер Юнайтед, Баварії, Арсенала та Барселони.

Зазначимо, що у поточному сезоні Коді Гакпо зіграв 21 поєдинок на клубному рівні, у яких відзначився 13 голами та 14 результативними передачами.

Нагадаємо, що Коді Гакпо буде доступним для трансферу за 30 мільйонів євро у січні.