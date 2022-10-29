Нидерланды. Новость

Нідерландський вінгер може змінити команду.

ПСВ розглядає можливий продаж одного зі своїх лідерів, Коді Гакпо, у найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Telegraaf, така вартість футболіста пов'язана з непростою фінансовою ситуацією клубу.

Зазначимо, що у поточному сезоні Коді Гакпо зіграв 21 поєдинок на клубному рівні, у яких відзначився 13 голами та 14 результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше нідерландський вінгер відмовився від переходу в Лідс Юнайтед, адже хоче перебратися в Манчестер Юнайтед.