Нидерланды. Новость
Нідерландський вінгер може змінити команду.
Коді Гакпо, getty images
29 жовтня 2022, 09:28
ПСВ розглядає можливий продаж одного зі своїх лідерів, Коді Гакпо, у найближче зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Telegraaf, така вартість футболіста пов'язана з непростою фінансовою ситуацією клубу.
Зазначимо, що у поточному сезоні Коді Гакпо зіграв 21 поєдинок на клубному рівні, у яких відзначився 13 голами та 14 результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше нідерландський вінгер відмовився від переходу в Лідс Юнайтед, адже хоче перебратися в Манчестер Юнайтед.