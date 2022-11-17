Нидерланды. Новость

Вболівальників вже було заарештовано.

Один з вболівальників Феєнорда був жорстко побитий іншими фанатами роттердамського клубу. Сталося це у липні 2022 року. Тоді Феєнорд зустрічався із Ліоном у рамках товариського матчу.

Потерпілий прийшов на поєдинок разом зі своїм молодшим братом, і одразу почав слухати про себе образливі викрики.

Справа у тому, що хлопець живе у Гронінгені і надягнув штани з логотипом цього клубу, хоча змалечку вболіває за Феєнорд.

На 30 хвилині поєдинку семеро фанатів почали бити 21-річного хлопця, внаслідок чого той впав на землю. З нього стягнули штани та пішли на свої місця.

Хлопець одразу зателефонував у поліцію, яка почала розслідування справи. Особи семи підозрюваних у віці від 22 до 39 років вдалося встановити. Усіх їх було затримано та допитано. Після закінчення розслідування прокурор вирішить міру покарання.