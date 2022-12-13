Нидерланды. Новость

28-річний голландець може продовжити кар'єру в Амстердамі.

Воротар Херенвена та збірної Нідерландів Андріс Нопперт може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Voetbal International.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного голландця зацікавлений Аякс, який підшукує нового воротаря.

Наразі клуб з Амстердама має три воротарі — 40-річного Маартена Стекеленбурга, 39-річного Ремко Пасвера та 22-річного Джея Гортера, якого мають намір відпустити в оренду.

У той же час технічний директор Херенвена Феррі де Хаан повідомив, що в клубі немає пропозицій щодо Нопперта.

Зазначимо, що Нопперт дебютував у складі збірної Нідерландів на ЧС-2022 у Катарі, відігравши усі п'ять матчів на турнірі.

Нопперт став гравцем Херенвена, а раніше виступав за Бреду, Фоджу, Дордрехт та Гоу Ехед Іглз.