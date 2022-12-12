Голландський голкіпер поділився своїми думками після вильоту з ЧС-2022 у Катарі.
Андріс Нопперт, Getty Images
12 грудня 2022, 19:19
Воротар збірної Нідерландів Андріс Нопперт прокоментував поразку від Аргентини у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі.
"Можливо це був мій останній матч у збірній. Я думав про це після матчу з Аргентиною.
Я мріяв про такий досвід із дитинства, але останніми роками ця мрія була десь дуже далеко. Щиро кажучи, її вже й не було.
Я вдячний ван Галу за те, що моя мрія у збірній Нідерландів таки здійснилася. З іншим тренером у мене, мабуть, не з'явилося б такого шансу", - наводить слова Нопперта Nu.nl.
Раніше повідомлялося, що Луї Ван Гал втретє залишив збірну Нідерландів.