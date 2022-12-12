ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голландський голкіпер поділився своїми думками після вильоту з ЧС-2022 у Катарі.

Воротар збірної Нідерландів Андріс Нопперт прокоментував поразку від Аргентини у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі.

"Можливо це був мій останній матч у збірній. Я думав про це після матчу з Аргентиною.

Я мріяв про такий досвід із дитинства, але останніми роками ця мрія була десь дуже далеко. Щиро кажучи, її вже й не було.

Я вдячний ван Галу за те, що моя мрія у збірній Нідерландів таки здійснилася. З іншим тренером у мене, мабуть, не з'явилося б такого шансу", - наводить слова Нопперта Nu.nl.

Раніше повідомлялося, що Луї Ван Гал втретє залишив збірну Нідерландів.