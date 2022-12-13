Нидерланды. Новость

Функціонер оцінив можливість відходу футболіста взимку.

Директор ПСВ Марсель Брандс не виключив, що Коді Гакпо залишить ПСВ у січні.

"Лише 10-12 клубів можуть дозволити собі Гакпо в січні. Подивимося, чи вийде, але це має бути рекордний для ПСВ продаж, а також відповідна для Гакпо пропозиція.

Офіційних пропозицій ми поки що не отримували. Подивимося, чи хтось заплатить велику суму взимку", — наводить слова директора ПСВ журналіст Фабриціо Романо.

У поточному сезоні Гакпо провів 34 матчі (збірна та клуб): на його рахунку 18 голів та 18 результативних передач.