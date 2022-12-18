Нидерланды. Новость

Керманич ПСВ підтвердив відхід зірки чемпіонату світу-2022 найближчим часом.

Нападник нідерландського ПСВ Ейндговен Коді Гакпо поїхав разом із національною командою на чемпіонат світу-2022, маючи на власному рахунку 15 голів та 18 гольових передач у попередніх 29 матчах поточного сезону.

Безпосередньо на полях Катару збірна Нідерландів зуміла розраховувати на ще три голи з його боку, що виключно підвищило зацікавленість у цьому гравці з боку провідних клубів Європи.

Зокрема, знаний спеціаліст у питаннях Ередивізі, головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг наразі активно працює над підписанням 23-річного виконавця вже під час січневої трансферної кампанії.

Із огляду на суттєве зростання попиту, залишалось лише дочекатись моменту, коли фінансові пропозиції з боку інших клубів схилять ПСВ до необхідності продажу свого футболіста.

Судячи з останнього короткого коментаря головного тренера Руда ван Ністелроя, цей час настав:

"Настав час, коли більше не вдасться відмовити", — відповів нідерландський фахівець на чергове запитання від місцевих журналістів.

Очікується, що вже в січні Гакпо залишить клуб, у якому отримав футбольну освіту.