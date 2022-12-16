Англія

Угода може бути підписана в найближче трансферне вікно.

Півзахисник ПСВ Коді Гакпо може перейти до Манчестер Юнайтед, повідомляє The Telegraph.

Англійський гранд хоче запропонувати за одного з героїв ЧС-2022 50 млн євро. Перехід може відбутися в зимове трансферне вікно. У 23-річному футболісті бачать заміну Кріштіану Роналду.

У 14 матчах цього сезону чемпіонату Нідерландів Гакпо забив 9 голів і зробив 12 асистів, а на чемпіонаті світу відзначився 3 точними ударами.

Раніше повідомлялось в інтересі до Гакпо зі сторони мадридського Реала.