Нидерланды. Новость

Повноцінний трансфер обійшовся клубу у 8 мільйонів.

Амстердамський Аякс оголосив про підписання воротаря Вільярреала та збірної Аргентини Херонімо Рульї.

Контракт 30-річного голкіпера розрахований на три з половиною сезони — до 30 червня 2026 року.

Угода між клубом та футболістом дає Аяксу можливість продовжити його ще на один сезон.

Аякс заплатить за кіпера "жовтій субмарині" 8 мільйонів євро, офіційно оголосивши про цю суму. Із бонусами вона може вирости до 10 мільйонів.

Рульї — чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини. Проте, він не провів на мундіалі жодної хвилини. У цьому сезоні він відіграв 14 матчів у Ла Лізі.