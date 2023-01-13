Нидерланды. Новость

Українець може опинитись в чемпіонаті Нідерландів.

Півзахисник Динамо Київ Віктор Циганков зацікавив декілька європейських клубів, серед яких опинився ПСВ.

Як повідомляє видання Soccernews.nl, нідерландський клуб розглядає кандидатуру українця — він знаходиться серед пріоритетних варіантів.

У нинішньому сезоні правий вінгер провів за "біло-синіх" 23 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Віктор Циганков провів перемовини з представником чемпіонату Бельгії — Андерлехтом.