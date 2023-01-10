Україна

Українець може переїхати в Бельгію.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков розглядає можливу зміну клуба вже в наступне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання HLN, український футболіст та його представники провели перемовини з Андерлехтом.

Стверджується, що бельгійський клуб хотів би оформити перехід Циганкова вже взимку, проте зробити це буде вкрай важко, адже кияни високо оцінюють свого гравця.

Крім того, навіть у випадку трансферу влітку на правах вільного агента, на заваді переходу може стати велика зарплатня Циганкова.

У нинішньому сезоні правий вінгер провів за "біло-синіх" 23 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСВ розглядає Циганкова як одну з головних кандидатур на заміну для Гакпо.