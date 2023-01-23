Нидерланды. Новость

Нідерландський фахівець підписав із "помаранчевими" контракт, розрахований до літа 2026 року.

Королівський футбольний союз Нідерландів на офіційному рівні визначився з кандидатурою на посаду керманича головної команди країни після того, як Луї ван Гал вирішив піти після чемпіонату світу-2022.

Як і очікувалося, новим керманичем "помаранчевих" став Рональд Куман, який уже обіймав цю посаду в період із зими 2018 року до літа 2020 року.

Контракт національної збірної Нідерландів із 59-річним фахівцем буде розрахований до літа 2026 року.

Останнім місцем роботи Рональда Кумана була каталонська Барселона, яку він очолював із серпня 2020 по жовтень 2021 року.