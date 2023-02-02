Нидерланды. Новость

Football.ua переклав матеріал про раціональну трансферну політику Аяксу.

З середини 1960-х років, коли колишній гравець Рінус Міхельс очолив команду свого дитинства, Аякс став головним футбольним клубом Нідерландів, вигравши 36 національних чемпіонатів та чотири Кубки Європи.

Однак після сумнозвісного рішення Босмана в 1995 році відбулися сейсмічні економічні зміни, що означає, що кожного наступного літа — і це не виняток — команди Ередивізі слабшають та втрачають будь-яку послідовність, набуту за попередній сезон.

Незважаючи на заздрісний статус вдома, амстердамці все ще схильні втрачати своїх найважливіших гравців, але в більшості випадків вони отримали непоганий прибуток, оскільки більшість тих, хто залишив клуб, закінчили, мабуть, найвражаючу футбольну академію.

У цьому матеріалі мова піде про тих, хто пішов з клубу за великі кошти і ким їх вдалося замінити.

Продано: Каспер Дольберг (20,5 млн євро) / Лассіна Траоре (вільний агент)





Якщо є одна нація, яка за межами своєї країни значною мірою сприяла багатству Аякса протягом багатьох років, то це Данія. Деякі з великих представників цієї європейської країни носили свою легендарну майку, від Міхаеля Лаудрупа до Крістіана Еріксена, так як відчували, що в них з'явиться ще одна зірка, коли підписували Каспера Дольберга з його рідного клубу Сількеборг.

Починалося чудово, він забив 16 голів у 29 матчах чемпіонату в сезоні-2016/17, але незабаром почався спад, лише 17 голів у наступних 49 матчах – це невдача. Після неймовірної кампанії-2018/19 було прийнято рішення розлучитися, а Ніцца придбала його за 20,5 мільйонів євро, і він повільно повертається до форми.

Тим часом колишній бос клубу Ерік тен Гаг залучив колишнього нападника U-21 Лассіну Траоре до своєї першої команди. Загалом 21-річний гравець провів 31 матч у всіх змаганнях, забив 12 голів, у тому числі п’ять у перемозі над Венло (13:0). Але це було кульмінацією його кар'єри в Аяксі, оскільки позаминулого літа Траоре був проданий до донецького Шахтаря.

Продано: Луїс Суарес (26,5 млн євро) / Наступник: Кольбейнн Сігторссон (4,5 млн євро)

Втрату гравця калібру Луїса Суареса нелегко переварити, особливо після того сезону, коли уругвайський форвард забив 35 голів у 33 іграх чемпіонату, проте Аякс поступився Твенте лише на один пункт й втратив чемпіонство, але він неминуче перейшов до більш вимогливого чемпіонату. Його наступника не було знайдено негайно, оскільки Суарес пішов до Ліверпуля в січні 2011 року, але це дало тренеру Франку де Буру трохи часу, щоб зважити свої варіанти, оскільки він вів їх до 30 тріумфу в чемпіонаті.

Ісландський центрфорвард Кольбейнн Сігторссон, який забив 15 голів у 32 іграх за АЗ того сезону, отримав схвалення від тренера. Знову ж таки, як і у випадку з Дольбергом багато років потому, це здавалося природним, але оскільки Де Бур постійно змінював свою тактику та систему, ісландець боровся з власною формою, а також із впевненістю. Травми також не допомогли, зрештою на його рахунку всього 35 голів у 105 матчах, а далі гравець перейшов до Нанта.

Продано: Деві Клаассен (27 млн євро) / Наступник: Донні ван де Бек (академія)

Йохан Кройф колись поставив Деві Клаасена в один ряд разом з Тоні Кроосом і Хаві як приклад того, як півзахисник повинен диктувати гру. "У всіх цих трьох гравців ідеальний перший дотик", — прокоментував легендарний "Номер 14". "Як тільки Клаассен є в півзахисті, м'яч рухається швидше".

Незважаючи на те, що він не був амстердамцем, а народився в Хілверсумі, він, тим не менш, втілив їх універсалізм і, зокрема, комфортно почував себе між лініями. Потім він перейшов до складу Евертона. На щастя, у Аякса була готова заміна в особі Донні ван де Бека, який без проблем перехопив естафету і видав блискучий футбол під час виступів у клубі перед доволі невдалим трансфером до Юнайтед.

Продано: Клаас-Ян Хунтелаар (27 млн євро) / Наступник: Марко Пантеліч (вільний агент)

У 2005 році, коли молодий і вразливий голландський нападник Клаас-Ян Хунтелаар забивав голи для розваги, представляючи Херенвен, багато клубів стежили за цим, але Аякс вийшов на перше місце в гонці. Голандець виявився неймовірною покупкою, оскільки він забив 105 голів у 136 матчах, перш ніж Реал захотів придбати талановитого гравця. Цей крок виявився розчаровуючим і тривав лише один сезон, стільки ж часу отримав його наступник Марко Пантеліч в Амстердамі.

Сербський центрфорвард, який багато подорожував у кар'єрі, закінчив кампанію-2009/10, забивши 16 голів у 25 матчах чемпіонату, згодом створивши вражаюче партнерство з вищезгаданим Суаресом. Спочатку підписавши однорічну угоду, Пантеліч відчував, що заробив багаторічний контракт, але у керівництві вважали інакше. Це був короткий і приємний момент, але тим не менш ефективний, і серб залишається культовим героєм на арені Йохана Кройффа.

Продано: Уеслі Снейдер (27 млн євро) / Наступник: Сім де Йонг (молодь)

Нідерландський плеймейкер забив 18 голів у 30 матчах чемпіонату, віддавши ще 10 асистів клубним партнерам. Найбільше виграв від його появи Хунтелаар, з яким він створив непереборний тандем, але вони не змогли відтворити той дует у Мадриді, де Снейдер перебував невеликий проміжок часу. Перед тим, як відправитися в Іспанію, він був наставником для Сіма де Йонга.

Де Йонг хоча й не був таким талановитим, як рекордсмен Ораньє за всю історію футболу, проте півзахисник швейцарського походження мав чудове почуття голу, і жоден момент не продемонстрував цю здатність краще, ніж той, коли він двічі забив у ворота Твенте в останній день сезону-2010/11. Перемога Аякса з рахунком 3:1 — де Йонг також змусив Денні Ландзаата забити автогол — привела до того, що команда поклала край семирічній посусі та взяла чемпіонський титул, а також стала першою голландською командою, яка виграла 30 чемпіонатів країни.

Продано: Себастьен Алле (31 млн євро) / Наступник: Брайан Броббі (16,35 млн євро)

Обидва ці гравці внутрішньо пов’язані. Прихід Себастьена Алле з Вест Гема в січні 2021 року змусив доморощеного бомбардира Браяна Броббі переглянути своє майбутнє в столиці Нідерландів. Невдача Аякса під час реєстрації їхнього новачка дозволила юнаку зіграти в Лізі Європи завдяки відсутності Алле, і він, звичайно, скористався цією можливістю (три голи в шести матчах), але він остаточно погодився об’єднатися з Юліаном Нагельсманном у Лейпцигу.

Алле залишився і став одкровенням сезону, а Броббі не вразив у складі "саксонців". Молодий голландець знову приєднався до Аякса на правах оренди під час кампанії-2021/22 і з того часу залишився в команді на постіній основі.

Продано: Аркадіуш Мілік (35 млн євро) / Наступник: Бертран Траоре (оренда)

Саме тоді, коли все йшло так добре, Наполі мав відбити Аркадіуша Міліка в Аякса, але неаполітанська команда просто зробила пропозицію, від якої не змогли відмовитися. Замінити польського форварда вдалося за рахунок оренди Бертрана Траоре.

Колишня молодіжна зірка Челсі раніше демонструвала солідний футбол у Вітессі, яким тоді керував Петер Бош, і обидва возз'єдналися в столиці Нідерландів. Але ці робочі відносини тривали лише один сезон, який завершився фіналом Ліги Європи.

Продано: Девінсон Санчес (42 млн євро) / Наступник: Максиміліан Вьобер (7,5 млн євро)

Тоттенгем Хотспур вирішив придбати гравця після одного сезону у професійному футболі. Колумбійський центральний захисник справив велике враження протягом свого єдиного року в Аяксі, вмів не лише добре виконувати безпосередні дії в обороні, але й непогано проявив себе в якості бомбардира, забивши шість голів.

Він, безсумнівно, залишив діру поряд з Маттейсом де Лігтом, але Овермарс почав працювати та підписав австрійського центрального захисника Максиміліана Вьобера, хоча його вплив не був таким відчутним. Гравець боровся за ігровий час і незабаром програв місце Дейлі Блінду, який повернувся й створив неймовірне партнерство з Де Лігтом, таким чином змусивши Вьобера приєднатися до Севільї на правах оренди, а потім перебратися в Зальцбург.

Продано: Хакім Зієш (45 млн євро) / Наступник: Квінсі Промес (15,7 млн ​​євро)

Той факт, що Хакім Зієш покинув Аякс лише влітку 2020 року, є примітним, проте спортивний директор Марк Овермарс планував його відхід ще в 2018 році, коли він підписав Закарію Лабіада та Душана Тадіча. Однак останній з тих пір перетворився на нищівну "фальшиву дев’ятку". Це натхненне тактичне перетворення відкрило позицію на фланзі, яку зайняв вінгер, який переважно забивав голи, а також може бути ефективним у контратакувальній грі — колишній випускник академії Квінсі Промес, який використав свій другий шанс.

Проте повноцінно замінити марокканця не вийшло. Голландський футболіст непогано себе проявив, втім остаточно в другий раз залишив клуб.

Продано: Донні ван де Бек (45 млн євро) / Наступник: Мохаммед Кудус (9 млн євро)

До переходу в Манчестер Юнайтед існувала велика ймовірність того, що Ван де Бек навчиться безцінних порад у Зінедіна Зідана, але з якоїсь причини Реал так і не здійснив цей трансфер мрії. Ці припущення виникли через те, що він відіграв ключову роль у несподіваному виході Аякса у півфінал Ліги чемпіонів, а замінити його бачилося важкою задачею для будь-якого з наступних футболістів.

Мохаммед Кудус отримав схвальні відгуки під час свого перебування в датській команді Норшеллан, де він продемонстрував набір навичок, які Ван де Бек привніс в гру Аякса. Ще до початку сезону він вразив своїх нових тренерів, а Тен Гаг сказав, що очікує від нього великих успіхів. Гравець в цілому непогано компенсував втрату голландця, проте повністю розкритися наразі заважають травми.

Продано: Лісандро Мартінес (57,37 млн ​​євро) / Наступник: Келвін Бессі (23 млн євро)

Ерік тен Гаг знав, що для реалізації його футбольного бачення в Манчестер Юнайтед йому знадобиться знайоме обличчя чи два. Френкі де Йонг не прибув, але Лісандро Мартінес зміг приєднатися до колишнього тренера.

Келвін Бессі, який відіграв важливу роль у виході Рейнджерс у фінал Ліги Європи 2022 року, отримав на себе цю відповідальність. Колишній гравець молодіжної команди Лестера розпочав пригоду з амстердамцями з вилучення, проте сподівається добре замінити аргентинця.

Продано: Френкі де Йонг (75 млн євро) / Наступник: Раян Гравенберх (молодь)

Ні про кого не говорили так багато під час нещодавнього підкорення Аяксом Європи, ніж про Френкі де Йонга, якого багато хто вважав символом наступної хвилі сучасних пасуючих півзахисників, хоча він і зберіг стару шкільну винахідливість. Барселона — з їхньою любов’ю до футболістів, які задають темп матчу — придбала його, що означало, що Де Йонг реалізує життєві амбіції.

Навіть перед його від’їздом на Камп Ноу багато спостерігачів приділяли солідну увагу багатообіцяючому юнаку Райану Гравенберху. За цей час, що пройшов після початку регулярних виступів, він продемонстрував свої здібності, у тому числі веденні м’яча та складних передач. Важливість Гравенберха продовжувала зростати до такої міри, що інші команди звернули на нього увагу, і 20-річний футболіст тепер гравець мюнхенської Баварії, приєднавшись до клубу за суму в 18,5 млн євро.

Продано: Маттейс де Лігт (85,5 млн євро) / Наступник: Перр Схурс (2 млн євро)

У наші дні важко знайти природжених лідерів у футболі, але є деякі очевидні винятки, наприклад, Маттейс де Лігт, який став наймолодшим капітаном Аякса. Під його керівництвом амстердамці вийшли в перший півфінал Ліги чемпіонів з 1996 року за лічені секунди, і ця вражаюча гра принесла Де Лігту великий перехід до Ювентуса, де він продовжує розвиватися.

Задовго до цього переходу Аякс підписав Перра Схурса з Фортуни Сіттард (перед тим, як відправити його в оренду). Однак його позиція в стартовому складі Аякса ніколи не була міцно зафіксована, і голландський центральний захисник з тих пір перейшов до Торіно.