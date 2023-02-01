Нидерланды. Новость

Гравець гратиме на батьківщині на правах оренди.

Нідерландський фланговий захисник Патрік ван Анголт завершував підготовку на молодіжному рівні в складі ПСВ у себе на батьківщині, після чого його потенціал зацікавив лондонський Челсі.

Однак у складі "дорослої" команди "синіх" для талановитого виконавця в підсумку так і не знайшлось місця, тому він добряче помандрував орендами в Ковентрі, Ньюкаслі, Лестері, Вігані та нідерландському Вітессі, після чого опинився в Сандерленді в 2014 році.

Три роки вистачило для того, аби "чорні коти" продали виконавця за майже в 5,5 разів більші кошти (10,50 проти 1,9 млн євро) до Крістал Пелес, де 32-річний футболіст у підсумку провів чи не найбільш стабільні чотири роки в своїй кар’єрі.

Зрештою, він на початку позаминулого сезону опинився в турецькому Галатасараю, а вже за підсумками цьогорічної зимової кампанії Патрік знову повернувся на батьківщину.

Рідний ПСВ узяв його в оренду до завершення сезону, про що було оголошено напередодні.

У поточному сезоні ван Анголт провів 14 матчів, зробивши дві гольові передачі.