Нидерланды. Новость

Футболіст виявився потрібним команді, яка веде боротьбу за єврокубки.

Представник Ередівізі Утрехт офіційно оголосив про підписання півзахисника Закарії Лабьяда.

29-річний футболіст півроку сидів без клубу, але на це запрошення відгукнувся, підписавши контракт на півтора роки.

Лабьяд з 2017 по 2018 роки виступав за Утрехт, провівши за клуб 58 матчів, забив 20 голів та віддав 16 асистів.

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У часи його виступів за ПСВ (до 2012 року), Лабьяд вважався одним з найталановитіших гравців покоління.

Також він грав у складі Спортінгу (27 матчів), Фулгему (2 матчі), Вітесса (53 матчі) та Аяксу (54 матчі). Амстердамський клуб був його останнім.