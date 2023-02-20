Нидерланды. Новость
Футболіст виявився потрібним команді, яка веде боротьбу за єврокубки.
Закарія Лабьяд, Getty Images
20 лютого 2023, 21:56
Представник Ередівізі Утрехт офіційно оголосив про підписання півзахисника Закарії Лабьяда.
29-річний футболіст півроку сидів без клубу, але на це запрошення відгукнувся, підписавши контракт на півтора роки.
Лабьяд з 2017 по 2018 роки виступав за Утрехт, провівши за клуб 58 матчів, забив 20 голів та віддав 16 асистів.
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У часи його виступів за ПСВ (до 2012 року), Лабьяд вважався одним з найталановитіших гравців покоління.
Також він грав у складі Спортінгу (27 матчів), Фулгему (2 матчі), Вітесса (53 матчі) та Аяксу (54 матчі). Амстердамський клуб був його останнім.