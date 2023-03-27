Нидерланды. Новость

Клуб ризикує вилетіти з еліти.

Вітесс може втратити професійний статус та понизитися до нижчих дивізіонів — повідомляє Ad.

KNVB може позбавити клуб ліцензії через борги й очікує на певні дії.

Якщо керівництву не вдасться вирішити цю проблему, команда припинить виступи у еліті.

Минулого сезону представляючий Арнем клуб грав у плей-оф Ліги конференцій.

Також він є володарем національного кубку 2017 року та незабаром має відсвяткувати 130-річчя.