Нидерланды. Новость
Клуб ризикує вилетіти з еліти.
Команда Вітесс - Фото З Google
27 березня 2023, 18:54
Вітесс може втратити професійний статус та понизитися до нижчих дивізіонів — повідомляє Ad.
KNVB може позбавити клуб ліцензії через борги й очікує на певні дії.
Якщо керівництву не вдасться вирішити цю проблему, команда припинить виступи у еліті.
Минулого сезону представляючий Арнем клуб грав у плей-оф Ліги конференцій.
Також він є володарем національного кубку 2017 року та незабаром має відсвяткувати 130-річчя.