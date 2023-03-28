Нидерланды. Новость

Футболіст поступово одужує.

У 2017 році на тренувальних сборах відбувалась зустріч між Аяксом та бременським Вердером.

Молодий півзахисник Аяксу Абдельхак Нурі відчув себе погано під час матчу і впав на газон. Медичний персонал обох команд відразу почав надавати допомогу і протягом 10 хвилин гравець продовжував лежати на газоні.

Лікарі діагностували сильну аритмію – різку зміну частоти серцевих скорочень, а після — й незворотні ушкодження мозку. Гравець впав у кому, з якої вийшов лише у 2020 році.

Донедавна його стан здоров'я був невідомий. Але нещодавно брат футболіста вийшов на зв'язок з нідерландською пресою. Про це повідомляє TyC Sports.

Він розповів, що Абдельхак, відтоді, як опинився вдома, став набагато краще себе відчувати, ніж раніше в лікарні. Він також додав, що колишній футболіст усвідомлює, що перебуває вдома в оточенні сім'ї.

Також нагадаємо, що Аякс визнав себе винним у справі Нурі, повідомивши, що лікарі не додали максимум зусиль, щоб врятувати футболіста. Наразі Абдельхаку 25 років.