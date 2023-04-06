Нидерланды. Новость
Суперником амстердамців у заключному раунді стане ПСВ.
фото: twitter.com/AFCAjax
06 квітня 2023, 00:22
У півфінальному матчі Кубка Нідерландів у очному протистоянні зустрілися Феєнорд та амстердамський Аякс, які розігрували між собою другу путівку до заключного раунду турніру.
Амстердамці повели у рахунку вже на 14-й хвилині завдяки зусиллям Душана Тадича.
Незважаючи на те, що Феєнорду вдалося повернути рівновагу в рахунку ще до перерви завдяки голу Хіменеса, згодом Аякс здобув перемогу після того, як Классен знову вивів свою команду вперед на 51-й хвилині і приніс їй перемогу.
Нагадаємо, що у фіналі Кубка Нідерландів на амстердамський Аякс очікує зустріч із ПСВ, який напередодні обіграв в іншому півфінальному матчі Спакенбург. Фінал відбудеться 30 квітня.
Феєнорд — Аякс 1:2
Голи: Хіменес, 45+2 — Тадич, 14, Классен, 51
Вилучення: Тейлор, 90+6 (Аякс)