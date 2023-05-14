Нидерланды. Новость

Клуб з Роттердама у 16-те в своїй історії виграв Ередівізі і лише вдруге у XXI столітті.

У рамках 32-го туру нідерландської Ередівізі роттердамський Феєнорд здобув розгромну перемогу над Гоу Ехед Іглс з рахунком 3:0.

Завдяки трьом набраним очкам у цьому протистоянні підопічні Арне Слота гарантували собі чемпіонство за підсумками цього сезону, ставши недосяжними для амстердамського Аякса за два тури до кінця чемпіонату.

Для Феєнорда це чемпіонство Нідерландів стало 16-м в історії клубу, при цьому в XXI столітті роттердамці лише вдруге змогли здобути "золото" внутрішньої першості.