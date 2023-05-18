Нидерланды. Новость
40-річний футболіст повісить перчатки на цвях.
Маартен Стекеленбург, ФК Аякс
18 травня 2023, 18:55
Мартен Стекеленбург проводить останній сезон як футболіст, повідомив офіційний сайт Аякса.
Найближчого літа голкіпер завершить кар'єру. Гравець зможе попрощатися із фанатами на стадіоні 21 травня, коли амстердамці приймуть Утрехт.
Стекеленбург — вихованець Аякса і виступав за нього з 2002 по 2011 рік. У 2020 році він повернувся в команду. Між цими етапами воротар пограв за Рому, Фулгем, Монако, Саутгемптон та Евертон.
Також на рахунку футболіста 63 матчі за збірну Нідерландів з 2004 до 2021 року.
Цього сезону Стекеленбург зіграв в Ередивізі сім разів.