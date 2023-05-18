Нидерланды. Новость

40-річний футболіст повісить перчатки на цвях.

Мартен Стекеленбург проводить останній сезон як футболіст, повідомив офіційний сайт Аякса.

Найближчого літа голкіпер завершить кар'єру. Гравець зможе попрощатися із фанатами на стадіоні 21 травня, коли амстердамці приймуть Утрехт.

Стекеленбург — вихованець Аякса і виступав за нього з 2002 по 2011 рік. У 2020 році він повернувся в команду. Між цими етапами воротар пограв за Рому, Фулгем, Монако, Саутгемптон та Евертон.

Також на рахунку футболіста 63 матчі за збірну Нідерландів з 2004 до 2021 року.

Цього сезону Стекеленбург зіграв в Ередивізі сім разів.