Мартен Стекеленбург проводить останній сезон як футболіст, повідомив офіційний сайт Аякса.

Найближчого літа голкіпер завершить кар'єру. Гравець зможе попрощатися із фанатами на стадіоні 21 травня, коли амстердамці приймуть Утрехт.

Стекеленбург — вихованець Аякса і виступав за нього з 2002 по 2011 рік. У 2020 році він повернувся в команду. Між цими етапами воротар пограв за Рому, Фулгем, Монако, Саутгемптон та Евертон.

Також на рахунку футболіста 63 матчі за збірну Нідерландів з 2004 до 2021 року.

Цього сезону Стекеленбург зіграв в Ередивізі сім разів.