Нидерланды. Новость

Відбулися матчі завершального туру голландського чемпіонату.

Сьогодні, 28 травня, пройшли матчі заключного 34 туру голландської Ерадивізі, за підсумками яких визначилися фінальні позиції клубів у турнірній таблиці.

Як було раніше відомо чемпіоном Нідерландів став Феєнорд, який в останньому турі поступився Вітессу (0:1). Команда Арне Слота набрала 82 очки та на сім балів випередила ПСВ. Завдяки цьому Феєнорд забезпечив собі місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.

ПСВ у фінальному матчі сезону здобув перемогу над АЗ з рахунком 2:1 і посів друге місце у чемпіонаті, яке дозволяє команді з Ейндховена зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Алкмарці фінішували четвертими та візьмуть участь у відборі Ліги конференцій.

Аякс поступився Твенте (1:3), але посів третє місце у турнірній таблиці, що дає право зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Твенте у свою чергу посів п'яте місце та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

Разом із Твенте, у кваліфікації третього за значимістю єврокубку, зіграють Спарта Роттердам, Утрехт та Херенвен, який посів восьме місце.

Що стосується невдах, то з елітного дивізіону вилетіли Еммен, Камбур та Гронінген, які посіли 16, 17 та 18 місця відповідно.