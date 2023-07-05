Нидерланды. Новость

Італійський наразі не може задовільнити запити нідерландців.

Нідерландський центральний півзахисник АЗ Алкмар Тіджані Рейндерс — у Європі про нього ще не говорять на великому рівні, проте в Ередивізі він уже не перший рік демонструє власні здібності.

Один із головних активів "червоно-білих" цього трансферного вікна потрапив до поля зору італійського Мілана, і хоча ще має чотири роки до завершення свого контракту, "россонері" намагаються зробити все від себе залежне, аби отримати собі 24-річного виконавця.

І якщо заочну боротьбу проти каталонської Барселони за право придбати футболіста італійський клуб виграв без жодних застережень, завдяки вибору власне гравця на користь переходу до Серії A, то ж перемовинами безпосередньо з АЗ у Мілана справи йдуть не настільки впевнено.

Перша пропозиція в 16 млн євро + бонуси була відхилена нідерландцями, після чого "россонері" зібрали ще трохи грошей та цього разу дають 19 млн євро.

У той самий час запит клубу з Алкмару доволі прямолінійний — 25 млн євро, проте італійська преса впевнена, що клуби зійдуться на позначці в 20 млн євро.

При цьому керівництво Мілана наполягає на тому, аби завершити всі необхідні процедури до початку передсезонної підготовки команди, тож на розв’язку історії варто очікувати незабаром.

У цьому сезоні Рейндерс відіграв 54 матчі, забивши сім голів та віддавши 12 гольових передач.