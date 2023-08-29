Нидерланды. Новость
Клуб може підписати футболіста.
Ірвінг Лосано - Getty Images
29 серпня 2023, 18:26
Повідомляється, що Ірвінг Лосано знаходиться за крок від повернення до ПСВ після узгодження умов контракту з Наполі.
28-річному мексиканському вінгеру не пропонували нову угоду, і клуб готовий дивитися в майбутнє.
Лосано тісно пов'язували з переходом до MLS, і кілька клубів зацікавлені в трансфері, але тепер він збирається повернутися до Eredivisie після чотирьох років відсутності.
Як повідомив голландський журналіст Рік Елфрінк для Eindhoven Dagblad, ПСВ погодився підписати Лозано з Наполі в рамках повноцінного трансферу вартістю приблизно 13-14 мільйонів євро.