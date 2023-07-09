Нидерланды. Новость
Сума трансферу вінгера збірної Нідерландів становить 15 мільйонів євро.
Ноа Ланг, ФК ПСВ
09 липня 2023, 14:59
ПСВ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вінгером Брюгге Ноа Лангом.
Угода з 24-річним голландцем розрахована на п'ять років.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила близько 15 мільйонів євро, що є рекордом клубу на трансферному ринку.
Минулого сезону Ланг провів 40 матчів, у яких забив 12 голів та віддав вісім гольових передач.