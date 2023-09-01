Нидерланды. Новость

Мексиканський вінгер залишив Наполі.

ПСВ офіційно оголосив про підписання нападника Ірвінга Лосано, який раніше захищав кольори Наполі.

28-річний мексиканець повернувся до клубу Ередівізі на постійній основі, підписавши контракт до літа 2024 року.

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала близько 15 мільйонів євро.

У минулому сезоні Ірвінг Лосано провів за Наполі 41 поєдинок у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 4 асисти. Раніше він вже виступав за ПСВ у період з літа 2017 по літа 2019 року.