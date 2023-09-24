Нападник Баварії Малік Тілльман, який виступає на правах оренди за ПСВ, пропустив матч своєї команди.
Гравець не почув будильник, тому був відсутній у виїзному поєдинку проти Алмері Сіті у нідерландський Ередівізі. Про це повідомляє goal.com.
Футболіст зрештою хотів приїхати, але головний тренер ПСВ Петер Бош, вирішив залишити Тілльмана вдома, сказавши йому приходити наступного дня на тренування.