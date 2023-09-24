Нидерланды. Новость
ПСВ без американця розбив свого суперника 4:0.
Малік Тілльман, Getty Images
24 вересня 2023, 20:50
Нападник Баварії Малік Тілльман, який виступає на правах оренди за ПСВ, пропустив матч своєї команди.
Гравець не почув будильник, тому був відсутній у виїзному поєдинку проти Алмері Сіті у нідерландський Ередівізі. Про це повідомляє
goal.com.
Футболіст зрештою хотів приїхати, але головний тренер ПСВ Петер Бош, вирішив залишити Тілльмана вдома, сказавши йому приходити наступного дня на тренування.