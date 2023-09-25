Нидерланды. Новость

Трійка лондонських клубів цікавиться Сантьяго Хіменесом.

Мексиканський центральний нападник Феєнорда Сантьяго Хіменес зацікавив кілька топ-клубів англійської Прем'єр-ліги, скаути яких відвідали гру роттердамців проти Аякса, повідомляє портал 90min.

Матч в Амстердамі перервали через заворушення на трибунах, тому клуби встигли відіграти лише 55 хвилин. Проте, 22-річний Хіменес досить вдало скористався отриманим часом ще у першому таймі, відзначившись дублем та асистом. За грою нападника слідкували скаути Арсеналу, Челсі та Тоттенгема.

Ще у квітні головний тренер Феєнорда Арне Слот закликав гравця відмовитися від зростаючого до нього інтересу на користь продовження розвитку у Роттердамі. У серпні Хіменес підписав новий контракт, розрахований до липня 2027 року.

У цьому сезоні мексиканець провів 5 матчів в Ередивізії (без урахування гри з Аяксом), в яких відзначився 6 голами та асистом. Портал transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро.