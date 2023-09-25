Нидерланды. Новость

Протести амстердамських уболівальників проти керівництва не дозволили завершити гру в рамках Ередівізі.

У рамках шостого туру нідерландської Ередівізі на нас очікувало дербі між амстердамським Аяксом та роттердамським Феєнордом, проте завершили це протистояння так і не вдалося.

Головному арбітру зустрічі Сердару Гезюбююку довелося двічі переривати матч через заворушення вболівальників на Йоган Кройф Арені.

Спочатку фаєри від фанатів Аякса полетіли на поле на 21-ій хвилині зустрічі після того, як Феєнорд забив два м'ячі. На 55-ій хвилині ситуація повторилася, і поєдинок вже відновлювати не стали.

Команди "завершили" матч за рахунку 3:0 на користь Феєнорда, а заворушення на трибунах були пов'язані через протести вболівальників Аякса, які протестуют проти керівництва свого клубу через незадовільні результати.