Нидерланды. Новость

Поєдинок завершився заворушеннями.

Матч шостого туру Ередивізі між Аяксом та Феєнордом було зупинено через протести вболівальників господарів.

Суддя двічі зупиняв матч: спочатку наприкінці першого тайму, оскільки фанати почали жбурляти фаєри наполе, вдруге рефері зупинив поєдинок на 55-й хвилині та вивів команди з поля. Феєнорд вів у рахунку — 3:0.

Причина такої поведінки фанатів — протест проти керівництва клубу. Вболівальники стурбовані положенням команди, яка після п'яти турів всього п'ять очок.

На тлі заворушень керівництво Аякса виступило із заявою.

"Аякс шкодує про скасування Класікер та заворушення. Керівництво і наглядова рада Аякса дистанціюються від неправомірної поведінки, яка призвела до скасування матчу з Фейєноордом у неділю і безлади.

Це не та поведінка, яка властива клубу Аякс. Розчарування з приводу невдалого початку сезону цілком зрозуміле, але воно в жодному разі не повинно бути приводом для хвилювань. Ми вибачаємося всім, хто відчув себе небезпечно або був стурбований цим якимось іншим чином", — йдеться у зверненні клубу.