Україна

Слова тренера після матчу з харків'янами.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк прокоментував підсумок поєдинку 8-го туру УПЛ, в якому його команда зіграла внічию 0:0 з Металістом 1925.

"Усі хотіли перемогти, але досить обережно. Моментів було створено мало. Я вважаю, що гравцям групи атаки нашої команди не вистачило якості останньої передачі, завершення.

У другому таймі команди прокинулися і грали на перемогу. Моменти виникали також біля наших воріт, і ми створили достатню кількість моментів, для того, щоб забити бодай один гол.

Довелось замінити Цурікова. Структуру гри ми залишили такою ж. Грали першим номером і в нас з лівого флангу вся гострота. Цуріков добре взаємодіяв з Дієго, плюс Чорноморець підключався", – розповів Ярослав Васильович.