Нидерланды. Новость

Нідерландець повернувся до рідного клубу.

Луї ван Гал консультуватиме наглядову раду амстердамського Аякса з технічних питань, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Новопризначений радник заявив, що хоче допомогти Аяксу і готовий запропонувати свої футбольні знання наглядовій раді.

"Зараз я проводжу значну частину свого життя у Португалії, і це можна добре поєднати з моєю роллю зовнішнього радника. Ми повинні знайти наш спортивний шлях для повернення на вершину, і ми всі маємо цьому сприяти", — зазначив 72-річний ван Гал.

Нідерландський спеціаліст очолював Аякс протягом 281 матчу у 1991-1997 роках. Він привів команду до перемог у Кубку УЄФА та Лізі Чемпіонів. Також він займав у клубі посаду технічного директора протягом року у 2003-2004.