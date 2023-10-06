Нидерланды. Новость 06 жовтня 2023, 17:36 Збірна Нідерландів оголосила заявку на матчі проти Франції та Греції В складі команди буде 24 футболіста. Збірна Нідерландів - Getty Images 06 жовтня 2023, 17:36 Збірна Нідерландів оголосила заявку на поєдинки проти Франції та Греції — повідомляє офіційний сайт команди. Повний список виглядає так. Нідерланди посіли четверте місце у минулому розіграші Ліги Націй. Колектив під керівництвом Рональда Кумана зіграє 13 та 16 жовтня у відборі до Євро-2024. Команди Нідерланди Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте