Нидерланды. Новость

В складі команди буде 24 футболіста.

Збірна Нідерландів оголосила заявку на поєдинки проти Франції та Греції — повідомляє офіційний сайт команди.

Повний список виглядає так.

Нідерланди посіли четверте місце у минулому розіграші Ліги Націй.

Колектив під керівництвом Рональда Кумана зіграє 13 та 16 жовтня у відборі до Євро-2024.