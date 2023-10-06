Збірна Нідерландів оголосила заявку на поєдинки проти Франції та Греції — повідомляє офіційний сайт команди

Повний список виглядає так. 

Нідерланди посіли четверте місце у минулому розіграші Ліги Націй. 

Колектив під керівництвом Рональда Кумана зіграє 13 та 16 жовтня у відборі до Євро-2024. 