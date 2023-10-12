Нидерланды. Новость

Легенда амстердамського клубу не в захваті від результатів команди.

Легенда Аякса Роналд Де Бур, який вигравав з клубом Лігу чемпіонів у середині 90-х, вщент розкритикував нинішній склад команди. Його слова наводить авторитетне нідерландське видання HLN.

"Із лайна шоколад не зробити. До чого це все йде? Я щиро хвилююсь. Наступного тижня буде матч команд із зони вильоту, Аякс проти Утрехта. Дуже болісно. Я ніколи раніше не відчував нічого подібного. Це жахливо.

Я думаю, проблема у складі. Дозвольте уточнити, я нічого не маю проти новачків. Вони також нічого не можуть вдіяти з тим, що їм раптово довелося грати за Аякс. Вони дуже раді цьому.