Нидерланды. Новость
Легенда амстердамського клубу не в захваті від результатів команди.
Аякс, Getty Images
12 жовтня 2023, 19:47
Легенда Аякса Роналд Де Бур, який вигравав з клубом Лігу чемпіонів у середині 90-х, вщент розкритикував нинішній склад команди. Його слова наводить авторитетне нідерландське видання HLN.
"Із лайна шоколад не зробити. До чого це все йде? Я щиро хвилююсь. Наступного тижня буде матч команд із зони вильоту, Аякс проти Утрехта. Дуже болісно. Я ніколи раніше не відчував нічого подібного. Це жахливо.
Я думаю, проблема у складі. Дозвольте уточнити, я нічого не маю проти новачків. Вони також нічого не можуть вдіяти з тим, що їм раптово довелося грати за Аякс. Вони дуже раді цьому.
Не можна, щоб Аякс підписував стільки гравців низького рівня. Ви ж розумієте, що вони не гратимуть на топ-рівні, правда? Тиск набагато більший. Швидкість набагато вища.
В Аяксі у вас зовсім не буде часу. Хлопці з молодіжки клубу знають це, гравці з-за кордону – ні. Їхній менталітет відрізняється, вони поступаються. Ось тому вони й програють", — різко висловився нідерландець.
Наразі, "Божі сини" займають 16 сходинку Ередівізі з п'ятьма набраними пунктами.